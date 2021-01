Record Talks: Allianz Cup em debate

Amanhã, horas antes da grande final da Allianz Cup, Record estará em direto do Estádio Dr. Magalhães Pessoa, em Leiria, para um debate onde será analisada a competição que atribui o título oficioso de Campeão de Inverno. O evento, organizado em parceria com a Allianz Portugal e com o apoio da Liga Portugal e da Câmara Municipal de Leiria, contará com as presenças das personalidades decisivas na organização da prova, bem como testemunhos de antigos craques do futebol português e atuais embaixadores da Liga.

A conferência acontecerá em formato webinar. As ‘Record Talks Allianz Cup’ têm início marcado para as 10 horas da manhã deste sábado, dia 23, e prolongam-se por duas horas, até ao meio-dia.

Na primeira parte do debate será discutida ‘A força da Allianz Cup’. A conversa será entre Pedro Proença, presidente da Liga Portugal, José Francisco Neves, membro do comité de direção da Allianz Portugal – CMO, e Gonçalo Lopes, presidente da Câmara Municipal de Leiria, palco da final four até 2023. Em cima da mesa estarão temas como o impacto mediático da prova, bem como formas de a potenciar.

Num segundo painel será a vez de alguns dos principais craques dos nossos relvados nos últimos anos relatarem a sua experiência sobre jogos decisivos, fazendo também a antevisão do encontro dessa noite. Estarão presentes três embaixadores da Liga Portugal: Ricardo, antigo internacional português e futebolista do Sporting; Alan, antigo capitão do Sp. Braga; e Helton, guardião que ainda brilha com as cores da U. Leiria.

“Para a Allianz Portugal é um enorme orgulho estar associada à Allianz Cup. A nossa ligação ao desporto nacional é já, aliás, uma tradição. A defesa e promoção dos valores do desporto são essenciais para a Allianz e temos muito gosto em partilhá-los em iniciativas como esta”, refere José Francisco Neves.

Para Susana Rodas, diretora executiva de marketing da Liga Portugal, “qualquer evento que ajude a promover esta indústria tão fustigada este ano pela pandemia, é importante”. “Este webinar ajuda a dar espetáculo às pessoas que estão em casa e que precisam deste ânimo extra”, conclui.



Veja em direto no Record



Devido à situação de Covid-19 em Portugal, o webinar ‘Record Talks Allianz Cup’ não terá público, estando presentes apenas, naturalmente, os oradores convidados e as pessoas necessárias para garantir a realização da transmissão.



O evento poderá ser acompanhado em direto no site de Record e também através das redes sociais, mais concretamente Facebook e Instagram.





Depois, a partir das 12h30, os depoimentos de Pedro Proença, presidente da Liga Portugal, e dos ex-jogadores de Sporting e Sp. Braga, Ricardo e Alan, estarão em destaque no programa ‘Hora’, na CM TV. No dia seguinte, a edição em papel trará tudo sobre o evento.

O painel de convidados:



Pedro Proença - Presidente da Liga Portugal há cinco anos e meio – completou na passada terça-feira 2 mil dias no cargo –, foi um dos principais da impulsionadores do novo formato da Allianz Cup.



José Francisco Neves - Membro do comité de direção da Allianz Portugal – CMO, empresa que patrocina a competição desde 2018. A ligação da companhia de seguros ao desporto aconteceu também noutras provas, como a Liga Allianz Running by Record, dedicada ao atletismo.



Gonçalo Lopes - Licenciado em Economia no Instituto Superior de Economia e Gestão da Universidade de Lisboa, é o presidente da Câmara Municipal de Leiria. A cidade acolhe a final four da Allianz Cup deste ano, algo que se irá repetir em 2022 e 2023.



Ricardo - Foi campeão nacional pelo Boavista, venceu duas Taças de Portugal – uma pelos axadrezados e outra pelo Sporting – e ainda uma Supertaça. O currículo inclui ainda a participação em dois Mundiais (2002 e 2006) e Europeus (2004 e 2008) com a camisola de Portugal.



Alan - Não só conquistou a Allianz Cup como foi o autor do golo da vitória do Sp. Braga sobre o FC Porto na época 2012/13. Atualmente faz parte da estrutura dos bracarenses como diretor de relações institucionais. Como jogador, representou ainda o Marítimo, FC Porto e V. Guimarães.



Helton - Chegou a Portugal em 2002 e a primeira paragem foi Leiria, a cidade que recebe a final four. Representou o FC Porto durante 12 temporadas e, agora, está de volta à casa de partida. Aos 42 anos, Helton joga novamente na União de Leiria, agora no Campeonato de Portugal.