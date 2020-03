Semana especial no Record: Carlos Carvalhal responde aos leitores e PT Bruno Novo dá treino em direto

Durante esta semana, Record dará oportunidade aos seus leitores de falarem com algumas das principais figuras do futebol português. Carlos Carvalhal (treinador do Rio Ave), Ukra (Santa Clara) e Nuno Valente (V. Setúbal) vão estar no Record Online em direto a responder às questões!





Mas há mais. Daremos também oportunidade aos nossos leitores de fazer uma aula em direto com o Personal Trainer Bruno Novo, que trabalha, por exemplo, com Domingos Duarte (central do Granada), ou de saber mais sobre alimentação com o nutricionista Filipe Sousa.- Ukra (18h00)- Nuno Valente (16h00)- PT Bruno Novo (18h00)- Nutricionista Filipe Sousa (17h00)- Carlos Carvalhal (16h00)