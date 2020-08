Shéu já jogou o xadrez do Benfica

Shéu já fez as primeiras jogadas no xadrez das glórias do Benfica, tabuleiro que vai fazer os adeptos dos encarnados recordar os velhos tempos. "É uma iniciativa de louvar. É lembrar antigas figuras do futebol nacional e serve também para a malta mais nova recordar estes jogadores que fizeram história no futebol português", destacou o antigo médio, que vestiu de águia ao peito durante 17 temporadas. "Jogar futebol é mais fácil, mas claro que vou jogar este xadrez, ainda por cima com estes jogadores aqui. Alguns deles são as minhas referências, como o José Augusto, o Chalana, o Simões ou o Eusébio. São figuras incontornáveis da história do Benfica", completou.





Cada entrega é composta por um jogador (mais peça de xadrez) e um emblema (a peça peão). A primeira entrega é composta por: caixa / tabuleiro / instruções e duas peça.Para beneficiar desta oferta, os leitores devem recortar o cupão publicado à 2.ª, 4.ª e 6.ª feira noe apresentá-lo na banca, no momento de compra do jornal de 3.ª, 5.ª feira e sábado, para receberem as suas peças grátis. Oferta válida com a apresentação do cupão publicado no dia anterior.Este jogo é grátis, com a compra do jornal do dia e apresentação de cupão.