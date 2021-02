Sindicato dos Jogadores realiza 'webinars' sobre futebol

O Sindicato dos Jogadores Profissionais de Futebol vai promover um ciclo de ações de formação à distância nos próximos dias, através de ‘webinars’ com figuras do futebol nacional. Terá transmissão via Zoom e no Facebook do Sindicato, numa iniciativa ao qual Record se associa – irá também transmitir os eventos no seu site.

O primeiro ‘webinar’ irá ocorrer já na próxima terça-feira (dia 9, entre as 19 e as 21 horas), com Luís Castro, treinador do Shakhtar Donetsk, como formador. O tema será ‘Modelo de Jogo vs. Estratégia de Jogo’.

A ação de formação seguinte está marcada para quinta-feira (dia 11, entre as 17 e as 19 horas), subordinada ao tema ‘Condição Física e a Pandemia no Futebol Feminino’. A internacional portuguesa Neide Simões, o preparador físico da equipa feminina do Sporting Nuno Ribeiro e o preparador físico Luís Mesquita, ex-quadro da federação chinesa de futebol, serão os formadores.



Como referido em cima, a ação é aberta ao público via Facebook. No entanto, para efeitos de créditos para o título de treinador (TPTD) é necessária a inscrição no site do Sindicato de Jogadores, de forma a poder assistir através do Zoom.



Pode fazer a sua inscrição para o primeiro 'webinar' AQUI. É dada prioridade aos sócios do Sindicato dos Jogadores na inscrição para participação via zoom.