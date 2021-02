Sindicato dos Jogadores realiza 'webinars' sobre saúde mental e podologia e biomecânica no futebol

O Sindicato dos Jogadores Profissionais de Futebol vai realizar, na próxima semana, mais um ciclo de ações de formação à distância, através de ‘webinars’ com figuras do futebol nacional ou relacionadas com a modalidade - uma iniciativa ao qual Record se associa.





Na terça-feira (dia 23), entre as 18 e as 20 horas, Pedro Roque (ex-fisioterapeuta na equipa de hóquei em patins do Sporting) e António Figueiredo (Podologista) serão os formadores numa ação subordinada ao tema 'Podologia e biomecânica no futebol'. Na quinta-feira (dia 25), entre as 17 e as 19h, será a vez de Pedro Teques, psicólogo da Unidade de Saúde e Performance na FPF, liderar o webinar sobre 'Alto rendimento e saúde mental'. Ambas as formações terão transmissão via Zoom e no Facebook do Sindicato, mas também no site e na página de Facebook do nosso jornal.Como foi referido, a ação é aberta ao público via Facebook. No entanto, para efeitos de créditos para o título de treinador (TPTD) é necessária a inscrição no site do Sindicato de Jogadores, de forma a poder assistir através do Zoom.Pode fazer a sua inscrição para o primeiro 'webinar' AQUI . É dada prioridade aos sócios do Sindicato dos Jogadores na inscrição para participação via zoom.