Sindicato dos Jogadores transmite 'webinar' com Marco Silva

Marco Silva será a figura da próxima ação de formação à distância do Sindicato dos Jogadores Profissionais de Futebol, uma iniciativa à qual Record se associa. Na quinta-feira (dia 22), entre as 18 e as 20 horas, o antigo treinador de Sporting, Everton ou Olympiacos, por exemplo, será o formador no webinar subordinado ao tema ‘Adaptação do processo de treino à densidade competitiva’.





A formação terá transmissão no Zoom (aqui por inscrição, para efeitos de créditos para o título de treinador) e na página de Facebook do Sindicato, mas também no site e Facebook de. É dada prioridade aos sócios do Sindicato dos Jogadores na inscrição para participação via zoom.