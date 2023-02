Sports Data Fórum 23 com datas marcadas

O Sports Data Campus, juntamente com o Sevilha e a Universidade Católica de Múrcia (UCAM), vai organizar mais uma edição do, um evento exclusivo com os principais nomes da análise de dados no Desporto.O evento decorrerá entre os dias 24 de março e 19 de junho e terá uma sessão inaugural presencial, que poderá também ser vista online, a realizar-se no Estádio Ramón Sánchez Pizjuán.Esta sessão contará com a presença de Víctor Orta, diretor-desportivo do Leeds, e Monchi, diretor desportivo do Sevilha. O resto das sessões serão realizadas virtualmente.O Sports Data Fórum 23 contará com apresentações de mais de 70 especialistas do setor, como analistas, treinadores, diretores-desportivos e os principais agentes da indústria. Além disso, haverá também sessões temáticas destacadas sobre inteligência artificial no Desporto, futebol feminino, basquetebol e andebol, entre outros, com os principais profissionais de cada desporto.Todas as sessões serão transmitidas em streaming através do canal do Youtube da Sport Data Campus. Não será necessário assistir em direto, isto porque a sessão ficará disponível no próprio canal.O evento conta com o apoio do Record, como Media Partner de Portugal.