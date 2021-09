Teqball: Los Angeles’2028 em perspetiva

Károly Henczi chegou a Portugal em 2016 e pode ainda não entender todas as expressões populares, mas entende muito de teqball, modalidade que ‘trouxe’ da Hungria para tentar implementar no nosso país. Em 5 anos, os passos foram firmes e a prova disso é a qualificação de atletas para o Campeonato do Mundo e um circuito nacional com várias etapas. Será que em 2016 Károly esperava conseguir tanto em tão pouco tempo?

“Sim, porque implementar uma competição nacional de teqball ao estilo do que se tem no futebol sempre foi o meu objetivo. O circuito começou no ano passado e estão a aparecer cada vez mais clubes e atletas. Estamos em 16 distritos e nas duas regiões autónomas, com 75 equipas e cerca de 200 jogadores”, começou por dizer.

Contudo, o húngaro não pensa pequeno. Quando foi desafiado a olhar para o futuro e ‘prever’ os próximos 10 anos, apontou logo a mira aos Jogos Olímpicos de Los Angeles. “Temos o alvo de estar nos Jogos de 2020. Este, como está claro, é um objetivo que não é só meu, porque temos o reconhecimento de várias organizações internacionais e, por isso, temos a confiança de que esta poderá vir a ser uma modalidade olímpica brevemente”, frisou, não se ficando por aqui, isto porque, se os Jogos Olímpicos vierem mesmo a acolher o teqball, o objetivo é claro: “Espero que continuemos a formar mais atletas com qualidade. Temos Mundiais todos os anos e, na eventualidade de irmos às olimpíadas, espero que Portugal consiga chegar às medalhas. Há muito talento. Este objetivo não é algo que seja impossível de atingir.”

Circuito nacional vai para a 3.ª etapa

Depois da estreia da temporada passada, o circuito nacional de teqball de 2021 vai para a terceira etapa. O campeonato arrancou em Castelo Branco e o Teqball Sintra levou os principais prémios, com João Pinheiro nos singles, atleta que se juntou a António Henriques para vencer em doubles. Nesta segunda etapa, no fim-de-semana passado, aconteceu então a tal vitória de que Luís Santos se ‘gabou’, ao bater Alan Cavalcanti em singles.

Silas fulcral na implementação

Implementar um desporto novo nunca é fácil e Károly Henczi garante que teve muitas dificuldades, mas depois contou com ajudas fulcrais, como o próprio faz questão de frisar.

“No início não nada fácil. Chegámos em 2016, em 2017 criámos a Associação Portuguesa de Teqball em conjunto com o Silas, ex-jogador e antigo treinador do Sporting. Esta associação passou então a ser a Federação e fomos conseguindo aos poucos ganhar o nosso espaço. Tínhamos poucos clubes”, afirmou, relembrando uma data importante.

“O lançamento da Federação aconteceu no dia 1 de dezembro de 2019 com o Torneio de Odivelas. Desde então começámos a trabalhar com alguns entusiastas, nomeadamente o vice-presidente Vasco da Costa. Sem ele não estaríamos aqui. Agradeço ao universo por tê-lo colocado na minha vida.”

O teqball começou a andar de boca em boca quando o FC Porto entrou com tudo na modalidade com uma dupla formada por Raúl Meireles e Bosingwa. O presidente não esconde a importância destas caras conhecidas vestirem a ‘camisola’ do teqball.

“Houve muitos ex-futebolistas que nos ajudaram a dar uma outra visibilidade a este desporto e isso é sempre bom. Começaram a aparecer mais atletas e isso fez com que pudéssemos ter a competição que temos hoje. Isto não é brincar e queremos ainda mais provas nacionais e internacionais”, concluiu.