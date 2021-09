Teqball não pára de crescer

Capacidade técnica e agilidade cognitiva são as bases, mas o mais importante quando se começam a dar os primeiros toques no teqball é, simplesmente, acertar na mesa. Essa foi a "primeira premissa" da ‘aula’ que nos foi dada por Luís Santos, um dos melhores jogadores portugueses, nosso professor na preparação para o Record Challenge Park. Antes de tudo, quem é o Luís Santos? É um ex-jogador de futebol, de 34 anos, que, depois de terminar a carreira no Alta de Lisboa, apostou no teqball e... não podia ter corrido melhor.

"Comecei isto de forma lúdica e acabei por gostar. Vou brincar na modalidade e depois o que acontecer, acontece", começou por dizer, arrancando, logo depois, a lição. "Este é um desporto que requer bastante técnica e também uma forte componente cognitiva, porque só podemos dar um, dois ou três toques na bola e não podemos repetir a parte do corpo em que tocamos. Depois é... acertar na mesa", frisou, começando desde logo a parte prática da aula: "Vamos então fazer um jogo. Uma partida vai até aos 12 pontos e é sempre à melhor de três."

Por estarmos a falar de um profissional frente a um completo amador, o facto de termos conseguido marcar dois pontinhos já foi uma vitória, mesmo estando Luís Santos em ‘modo passeio’. "Mais coisas, não podes tocar na mesa, ela é sagrada. Se tocares, é ponto para o adversário. Os serviços têm de ser feitos a dois metros da mesa e podes utilizar qualquer parte do corpo", sublinhou, acrescentando: "Não há o fator sorte neste desporto. Isto porque quando a bola bate numa esquina da mesa é a chamada ‘edge ball’ e o ponto tem de ser repetido. Podes estar ali num rally de 2 minutos que, se a bola bater numa esquina, tens de repetir."

Por fim, e com o calor a apertar cada vez mais, o conselho final. "A primeira coisa é conseguir acertar na mesa. A partir daí é começar a melhorar a coordenação visual e motora. O passo final é apurar a técnica e começar a aplicar algumas estatégias, com o conhecimento dos adversários", concluiu.



Luta frente a Alan pela vaga no Mundial



O Campeonato do Mundo de Teqball realiza-se em dezembro e Portugal tinha uma vaga para a competição individual. Luís Santos teve uma luta bastante renhida, mas acabou por ser Alan Cavalcanti a qualificar-se... por uma unha negra. "É um rival mas principalmente um bom amigo. Fizemos várias etapas de apuramento, ficámos exatamente com os mesmos pontos e tivemos de ir até ao terceiro critério de desempate. Na fase de grupos de uma etapa, eu fiquei em segundo e ele ficou sempre em primeiro. Foi isso que fez a diferença. Sim, é difícil ficar de fora do Mundial por tão pouco", referiu o ex-jogador de futebol que aproveitou para deixar uma ‘boca’ à antiga estrela do futebol de praia português: "De toda a maneira, ganhei-lhe e sou o campeão de Lisboa. Já é qualquer coisa..."