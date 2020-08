Toni aprova xadrez do Benfica

Num xadrez com glórias do Benfica, era obrigatório ter Toni. Campeão oito vezes pelas águias, o antigo jogador e treinador teve a sua peça nas mãos, olhou para o tabuleiro e aprovou a iniciativa do nosso jornal. "Aparecem aqui nomes de grande qualidade e de diversas gerações que marcaram a história do Benfica. É mais uma iniciativa de Record que tem a adesão de adeptos do Benfica e, sendo um jogo, pode também ser aliciantes para outros que não partilhem a mesma cor", frisou, comentando ainda a sua peça: "O capitão Mário Wilson fazia análises a diversos jogadores e eu fiquei com a alcunha de cavalão. Quando vi que neste xadrez eu era o cavalo, associei logo", brincou.





Cada entrega é composta por um jogador (mais peça de xadrez) e um emblema (a peça peão). A primeira entrega é composta por: caixa / tabuleiro / instruções e duas peça.Para beneficiar desta oferta, os leitores devem recortar o cupão publicado à 2.ª, 4.ª e 6.ª feira noe apresentá-lo na banca, no momento de compra do jornal de 3.ª, 5.ª feira e sábado, para receberem as suas peças grátis. Oferta válida com a apresentação do cupão publicado no dia anterior.Este jogo é grátis, com a compra do jornal do dia e apresentação de cupão.