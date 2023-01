Torne-se um craque análise de dados de futebol com desconto Record

Gostava de tornar-se num especialista a trabalhar dados em futebol e não sabe como? Temos a resposta para si.

A Sports Data Campus vai iniciar no final de março mais um Master em Big Data, uma formação especializada em recolha e análise de dados em futebol, cujas informações podem ser consultadas aqui. O curso tem a certificação da Universidad Católica de Murcia.

Através do Record, poderá obter um desconto de 20 por cento nas propinas. Para isso, basta utilizar o código promocional Record20%, que deve ser introduzido no campo 'Observações', no momento da inscrição.



Quer aprender mais ou ter uma saída profissional no futebol? Aqui está a sua oportunidade.