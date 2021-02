'A nutrição e a sua importância no futebol': Filipe Sousa explicou tudo em mais um ‘webinar’

O nutricionista Filipe Sousa, que trabalha com o Vizela e o Shaktar Donetsk, destacou a importância que uma alimentação cuidada tem no rendimento de um jogador de futebol no webinar ‘A nutrição e a sua importância no futebol’, promovido pelo Sindicato dos Jogadores Profissionais de Futebol.









"Quem quiser ser a melhor versão de si mesmo tem de ter atenção à alimentação", salientou Filipe Sousa já perto do final da conversa que está disponível abaixo. Nela foram abordados os vários desafios que a nutrição enfrenta, tendo por base as recomendações mais recentes acerca desta com opiniões de médicos e treinadores.Tendo sempre como base uma apresentação visual, foram ainda abordadas várias temáticas como a nutrição para o dia de treino e para o dia de jogo, a composição corporal dos jogadores e ainda a importância dos suplementos alimentares.