Transmissão do webinar 'Condição Física e a Pandemia no Futebol Feminino'

O Sindicato dos Jogadores Profissionais de Futebol promove um ciclo de ações de formação à distância nos próximos dias, através de ‘webinars’ com figuras do futebol nacional. Uma iniciativa ao qual Record se associa – irá também transmitir os eventos no seu site. Hoje, pode seguir o segundo webinar, intitulado 'Condição Física e a Pandemia no Futebol Feminino'. A internacional portuguesa Neide Simões, o preparador físico da equipa feminina do Sporting Nuno Ribeiro e o preparador físico Luís Mesquita, ex-quadro da federação chinesa de futebol, serão os formadores.