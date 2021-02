Transmissão do webinar 'Podologia e biomecânica no futebol'

O Sindicato dos Jogadores Profissionais de Futebol realiza hoje, entre as 18 e as 20 horas, uma ação de formação à distância, subordinada ao tema 'Podologia e biomecânica no futebol'. Pedro Roque (ex-fisioterapeuta na equipa de hóquei em patins do Sporting) e António Figueiredo (Podologista) serão os formadores. Uma iniciativa ao qual Record se associa, transmitindo também aqui o evento. Siga em baixo e conheça o plano da semana AQUI: