Treine com Record: PT Bruno Novo dá aulas com Rafael Barbosa e David Sualehe

Como vem sendo habitual, o personal trainer Bruno Novo dará dois treinos em direto esta semana (terça e quinta-feira, sempre às 19h00) aos internautas de Record, através da nossa página de Instagram.





E, uma vez mais, os convidados são de luxo. Na terça-feira, poderá treinar também com Rafael Barbosa, jogador do Estoril. Na quinta-feira, David Sualehe, do Farense, estará presente. A não perder!