Troque pontos Repsol por assinaturas de Record

No âmbito de uma parceria com o Repsol Move (programa de fidelização das Estações de Serviço da Repsol), o cliente da gasolineira pode, a partir de agora, trocar pontos por assinaturas do CM+, Record e Sábado. A troca deverá ser efetuada na loja online ‘www.repsolmove.com’, sendo que o cliente receberá, posteriormente, um email com o código e respetiva informação para ativar a assinatura.