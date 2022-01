Vencedor do concurso ‘Record 72 Anos, 72 Prémios’ oferece moto ao filho

Vencedor do concurso ‘72 Anos, 72 Prémios’, Francisco Condesso, de 75 anos, recebeu ontem à porta de casa, no Bairro Camolas, em Setúbal, a moto Malaguti RST 125, primeiro prémio do passatempo que decorreu entre 27 de novembro e 19 de dezembro.O sadino, que desde os nove anos é "adepto do CF Os Belenenses, do Restelo", como faz questão de dizer, revelou que o prémio já tem destinatário. "Quem vai usufruir da mota é o meu filho Feliciano Condesso, que foi jogador do Vitória, da Seleção Nacional de futebol até aos sub-20, do Southampton [Inglaterra] e do Villarreal [Espanha], entre outros clubes", diz com indisfarçável orgulho no filho, de 34 anos.Francisco Condesso é leitor assíduo do nosso jornal há mais de 30 anos. "Quando vim de África, da RD Congo, onde estive entre 1963 e 1991, passei a comprar o Record porque além das notícias do desporto gosto dos concursos do jornal e participo sempre nos concursos", disse, confessando que nunca pensou que viria a ser contemplado com o primeiro prémio. "Tinha esperança em ganhar uma assinatura do jornal mas nunca me passou pela cabeça ganhar a moto que fica para o meu filho."Ex-colega de jogadores como Rui Patrício, Fábio Coentrão, Steven Vitória, Antunes, Bruno Gama, Hélder Barbosa e Zequinha, com quem disputou o Mundial de sub-20 no Canadá, em 2007, Feliciano Condesso afirma já ter planos para os primeiros passeios. "Com calma, vamos aprender os dois a andar de mota para darmos umas voltinhas no verão até às praias da nossa Arrábida. Nas primeiras vezes vai de boleia comigo, mas depois deixo-o andar na mota dele", diz, entre risos, o antigo futebolista.Adepto do emblema sadino, que representou entre os 5 e 16 anos – "o meu clube será sempre o Vitória" –, o ex-médio, que nasceu na RD Congo e chegou a Setúbal com três anos, trabalha agora como lojista, e gosta "bastante de Fórmula 1 e motociclismo", modalidade em que é fã do português Miguel Oliveira e do espanhol Marc Márquez. *