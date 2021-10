Vítor Martins e o Loto do Benfica: «Vai ser bom para ter em casa e jogar com os meus netos»

Vítor Martins, antigo médio do Benfica, já teve o loto das águias nas mãos e ficou entusiasmado com o jogo, até porque ganhou a possibilidade de ter mais um passatempo em família. "Gostava e gosto de jogar o loto. Vai ser bom para ter em casa e jogar com os meus netos, por exemplo, salientou o ex-jogador, de 71 anos. "É especial por ser relativo ao Benfica", completou, com um elogio. "É uma boa iniciativa do vosso jornal, que procuro sempre ler", disse.