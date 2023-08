Zé Pedro já tem o Guia Record 2023/24: «Era com este guia que víamos o que podíamos encontrar nos adversários»

Após destacar-se ao serviço de Belenenses e V. Setúbal, entre outros, Zé Pedro, de 44 anos, já tem o Guia Record para juntar à coleção que guarda religiosamente em casa. "Quando cheguei a profissional e apareci nesta revista, comecei a adquiri-las e tenho-as em casa de recordação", diz o agora treinador dos sadinos, que vão disputar o Campeonato de Portugal. "Era com este guia que víamos o que podíamos encontrar nas nossas equipas e nos clubes adversários", lembra o antigo médio, que terminou a carreira em 2013, no V. Setúbal, mas todos os anos tem o seu nome no Guia. Surpreendido pela informação, pedimos ao técnico para ver a página 247. "Ah! A final da Taça de Portugal [de 2007] que joguei pelo Belenenses contra o Sporting. Foi um momento único! Pena não termos ganho [0-1]. Foi um trajeto e uma época muito interessante, treinados por Jorge Jesus e terminámos o campeonato em 5.º ", recorda.





já está nas bancas com toda a informação sobre a nova época. Em 292 páginas apresentamos mais de 800 fichas de jogadores, com os dados da carreira de cada craque. Temos o rescaldo da época passada, com os números de todos os jogos da 1.ª Liga e os destaques de cada equipa. Recordamos a participação da Seleção Nacional no Mundial do Qatar e atualizámos a lista dos internacionais portugueses. Tudo renovado porque a única coisa igual à revista da época passada é o preço: