Uma festa para todos

Desengane-se quem pensa que o Record Challenge Park tem ‘apenas’ desporto para oferecer. Este super-evento, marcado para o dia 25 deste mês, no Estádio 1º de Maio, em Lisboa, é verdadeiramente para toda a família, com um dos pontos altos a acontecer no palco especialmente montado. É que os Amor Electro, uma das bandas de maior sucesso da música portuguesa, vão abrilhantar o dia com um momento bastante marcante. Isto porque este é um concerto especial, pois será dos últimos deste conjunto enquanto banda, pois Marisa Liz e companhia já anunciaram uma pausa por tempo indefinido.

Mas há algo de que não se pode esquecer: inscrever-se! Poderá fazê-lo no site do evento - recordchallengepark.pt – ou no secretariado, que abre às 8 horas, duas horas antes do arranque das competições e da animação. É também aí que vai levantar o Record Challenge Passport, documento que será essencial para aproveitar este dia ao máximo. É nesse passaporte que, através de um QR Code, ficam registadas as prestações do participante nas diversas modalidades que pode experimentar no Inatel.

Todos os ‘atletas’, a partir do momento em que entram no recinto, têm de pensar que estão nos Jogos Olímpicos, como tal, terão de levar roupa adequada e uma mochila de modo a guardar os seus bens, sendo que durante as atividades esses ficarão sempre seguros pelos monitores de cada estação. E se entre as atividades começar a perder energia, não há problema, porque temos preparados vários food courts para se alimentar sem ter de sair do estádio. *