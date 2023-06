Bubble football: a maneira mais divertida de (tentar) jogar futebol

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Chama-se ‘Bubble Football’ e foi uma das atrações no Parque de Jogos 1º de Maio. Para os menos familiarizados, sim, falamos de futebol jogado... com bolhas. Ou pelo menos tenta-se. É que não é nada fácil marcar tocar na bola (muito menos marcar golos) enquanto se está dentro de uma bolha. Ainda assim, centenas de participantes, maioritariamente os mais jovens, aceitaram o desafio de experimentar a modalidade.

Francisco Freitas e Ângelo Santos, amigos e de Lisboa, foram dois desses casos e assumiram ter ficado surpreendidos - pela positiva, claro. "Nunca tínhamos experimentado. É bastante divertido e dá para passar um bom tempo. Não nos aleijamos, pois a bola é mole", explicou-nos o Francisco, que, naquela altura, já tinha também experimentado o golfe e o tiro ao alvo. O amigo, Ângelo, além de concordar que o ‘Bubble Football’ é muito divertido, revelou-nos aquilo que mais gostou: "A parte da disputa de bola, logo no início do jogo. Irmos uns contra os outros, cairmos e a bola ficar a rebolar.E, claro, mandar os amigos ao chão". Após ter surgido há cerca de 5 anos, a modalidade ‘disparou’ em Portugal no último ano e meio. "Somos muito solicitados para ‘team buildings’ e por grupos de alunos ou amigos. É sempre uma manhã ou tarde bem passada", explicou-nos um dos ‘monitores’.