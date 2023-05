Há 9.850 euros para distribuir

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Quem já participou noutra edição do Record Challenge Park sabe que reina um espírito de amizade entre todos os que ajudam a pintar este dia tão especial. Mas isso não quer dizer que não haja competição! Enquanto muitas modalidades estão presentes mesmo para que seja possível experimentá-las, há outras atividades que colocam os participantes – individualmente ou em equipa – a lutar pelos 9.850 euros em prémios que há para distribuir.

Lances livres, matraquilhos, minigolfe, padel, remate mais forte, remate relâmpago, salto em comprimento, street basket, street football, ténis de mesa, teqball, toques na bola, freestyle RCP battle, arena 360 e corrida dos 100 metros proporcionam grandes momentos e coroam os campeões no Estádio 1º de Maio.

Já sabe que o que tem de fazer é inscrever-se, de forma gratuita, no site www.recordchallengepark.pt para receber o seu QR Code, que vai permitir participar em todas as atividades e ficar com o seu desempenho associado ao mesmo. É obrigatório este QR Code, por isso, não se esqueça!

Não vai querer perder, pois não? Os portões abrem às 10 horas, por isso chegue bem cedinho para aproveitar este dia ao máximo. É para dar tudo!