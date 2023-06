Isabel Rodrigues e o Record Challenge Park by MEO: «Dia para todos os que amam o desporto»

RECORD - O MEO Record Challenge Park tem cada vez mais peso. O que significa este para o Record e também para o Grupo Cofina?

ISABEL RODRIGUES – A combinação entre superação, entretenimento, dedicação, diversão e ecletismo espelha muitos dos nossos valores. Voltar a contar com o patrocínio da MEO é contar também com um parceiro apaixonado pelo evento e empenhado em proporcionar mais experiências aos visitantes como por exemplo o Skate Park da Moche que é sempre um ponto alto de participações e assistência

R - Este é um evento ímpar, que coloca o desporto e a competitividade de mão dada com a família. Na sua opinião, qual a principal mensagem?

IR – O MEO Record Challenge Park é um incrível festival de desporto. É um dia inteiro dedicado a todos aqueles que amam a prática desportiva e a vida ativa, um dia dedicado ao convívio, à competição saudável, à partilha e à superação. E, acima de tudo, é um festival de inclusão e oportunidades, proporcionando às famílias, aos jovens e aos menos jovens a oportunidade de experimentar várias modalidades desportivas e passar um dia num dos parques de jogos mais bonitos e centrais de Lisboa.

R - Qual o impacto de um evento como este na marca Cofina?

IR – O MEO Record Challenge Park é o evento que incorpora os valores do Record e, como tal, é uma experiência única e singular no cenário nacional. Para a Cofina, é um imenso orgulho poder concretizar e transmitir a todos essa mensagem e oportunidade de viver todas as emoções do desporto, do fair play e de uma vida saudável, tudo num único dia.

R - E para a sociedade?

IR – Num Mundo cada vez mais digital, o desafio passa por conseguir integrar as novas tecnologias na prática desportiva, cativando todas as gerações. O ano passado, a inscrição digital e o acesso através do QR Code revelaram-se um sucesso e facilitaram o processo de check-in no evento. Este ano, decidimos ir um pouco mais longe e incorporámos uma nova atividade, o Freestyle RCP Battle, que combina futebol, dança e Inteligência Artificial. Esta integração reforça a necessidade de experiências convergentes: a vida ativa não é incompatível com o Mundo digital e interconectado, pelo contrário, deve contribuir para melhorar a experiência nas atividades físicas.

R - O MEO Record Challenge Park já é visto como uma das imagens de marca da Cofina. Como é que se atingiu este patamar e quais os próximos passos para se chegar ainda mais longe?

IR – Certamente, não escondemos a ambição de tornar este evento itinerante e realizar desdobramentos temáticos. Ao longo das várias edições, acumulámos mais de 50 mil participantes e oferecemos mais de 40 modalidades desportivas e atividades. A comissão de honra, composta por representantes de alto nível nacional, e a adesão de 16 federações dão-nos a certeza de que há espaço para continuarmos a crescer.

R - Com que sentimento quer que os participantes saiam do MEO Record Challenge Park?

IR – O MEO Record Challenge Park é um evento dedicado ao convívio, à competição e à superação. No fim do dia queremos que os nossos participantes se sintam felizes por terem convivido com a sua família, que tenham feito amizades nas competições em que participaram e que tenham tido a coragem de sair da zona de conforto. Queremos que saiam com um sorriso largo e a sensação de um dia pleno.