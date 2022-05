Isabel Rodrigues: «Record Challenge Park? Há margem para crescer»

RECORD - O que significa o Record Challenge Park para o próprio Record e também para a Cofina?

ISABEL RODRIGUES – O Record Challenge Park é o evento que personifica os valores de Record e, como tal, é um evento único e singular no panorama nacional. Para a Cofina, é um enorme orgulho poder materializar e levar a todos esta mensagem e oportunidade de, num só dia, vivermos todas as emoções do desporto, do fair play e da vida saudável.

+ Este é um evento ímpar, que coloca o desporto e a competitividade de mão dada com a família. Na sua opinião, qual a principal mensagem?

IR – É um grande festival do desporto. É um dia inteiro para todos os que amam o desporto, no qual vamos dar tudo pelo convívio, pela atividade física, pela competição, pela partilha e pela superação. Mas é, acima de tudo, um festival de inclusão e de oportunidade, permitindo às famílias, dos jovens aos seniores, experimentar várias modalidades e passar um dia num dos mais bonitos e centrais parques de jogos de Lisboa: o Inatel 1º de Maio.

+ Em 2021 participaram mais de 7 mil pessoas. Tendo em conta o atual contexto, espera ainda mais gente nesta edição?



IR – Todos os anos temos vindo a crescer e, portanto, sim, esperamos mais pessoas sempre com a preocupação de proporcionar uma boa experiência e um dia pleno de bem estar. Para isso contamos com a produção da Sigma, que tem estado connosco desde a primeira edição, sempre a inovar e a melhorar.

+ Considera o Record Challenge Park uma das imagens de marca da Cofina?

IR – Certamente. A simbiose entre competição e animação, empenho e diversão, têm muito a ver com o ADN da Cofina. Este ano voltamos a contar com o patrocínio do MEO, que me atrevo a dizer que se apaixonou, como nós, pelo evento e são uma mais valia quer nas ativações que trazem para o recinto, quer nos contributos que nos dão para tornar não só a presença da MEO mais relevante, como a experiência de quem nos visita ainda melhor. O skate park da Moche foi um sucesso na edição do ano passado e estará de volta.

+ Depois de dois anos tão complicados, considera este evento ainda mais importante, por voltar a juntar família e amigos com o desporto como pano de fundo?

IR – Na edição de 2021 notámos bem quanto estes momentos de convívio e diversão eram importantes e a falta que fez o ano de interregno [2020] devido à pandemia. Este ano ainda com menos restrições, com mais modalidades, com os Amor Electro, com a zona de restauração ampliada, estamos determinados em oferecer um dia único.

+ Este já é visto como um evento de referência em Portugal, mas tem margem para crescer ainda mais nos próximos anos? De que forma?

IR – Tem sim, não escondemos a ambição de tornar este evento itinerante e fazer desdobramentos temáticos. Nas várias edições somámos mais de 40 mil participantes e mais de 40 desportos e atividades. A Comissão de Honra – constituída pelos altos representantes nacionais – e a adesão de mais de 18 federações dão-nos a certeza de que há margem para continuarmos a crescer.

+ A lista de atividades é muito diversificada, por isso, para terminar, duas perguntas: em qual é que teria maior sucesso e qual tem mais curiosidade de experimentar?

IR – Provavelmente teria sucesso no boxe. A que tenho mais curiosidade de experimentar, também muito devido ao medo de alturas, é o slide.