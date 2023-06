Luís Alves Monteiro deixa elogios: «Fomentar atividade»

Luís Alves Monteiro, presidente da Associação dos Atletas Olímpicos de Portugal (AAOP), foi um dos responsáveis do desporto português que se juntaram à festa de ontem e admitiu ser "uma aposta extraordinária por parte do Record".

O dirigente aludiu a um dado que, no seu entendimento, merece uma reflexão coletiva. "O importante é promover a atividade, mais do que o desporto ou a competição. É algo que deve ser fomentado num país que tem 74 por cento de inatividade física, dos valores mais elevados que se verificam na Europa", apontou o líder da AAOP. "São estas iniciativas que levam as pessoas para o desporto de maneira proveitosa, com alegria e em família. Depois disto é que há o funil do desporto mais a sério e de alta competição", acrescentou.