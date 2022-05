Luíza Galindo: «Record Challenge Park é uma experiência única para quem participa»

RECORD - A MEO volta a associar-se ao Record Challenge Park. Tem sido um bom casamento?

LUIZA GALINDO – Pelo segundo ano, a MEO associa-se ao verdadeiro festival do desporto nacional, o Record Challenge Park powered by MEO. Tanto pelos resultados obtidos em 2021, como por todo o conceito e enquadramento do projeto, entendemos que esta seria uma nova oportunidade para a MEO se voltar a associar ao evento.Através deste projeto e da relação com o Record, temos percorrido um caminho de incentivo e apoio à prática desportiva. A versatilidade de atividades, bem como de participantes, se por um lado promove a ligação entre as famílias, por outro proporciona momentos de lazer e atividade física, eixos inteiramente alinhados com a estratégia da Altice Portugal e da MEO.

+ Este é um evento ímpar, que coloca o desporto e a competitividade de mão dada com a família. Qual o principal benefício que se retira deste evento?

LG – Em todos os eventos em que a MEO se associa, procuramos, acima de tudo, que sejam uma experiência única e diferenciada para quem neles participa. O Record Challenge Park powered by MEO estimula o espírito de família e de amizade, promovendo uma convivência saudável entre a prática desportiva por puro lazer e a competição. Uma realidade que se encontra desde sempre na estratégia da MEO, face à sua ligação com o desporto, através do apoio a várias modalidades, atletas, eventos e iniciativas.

+ Quais os valores que colocam a MEO e o Record lado a lado?

LG – O Grupo Cofina é um parceiro da Altice Portugal com quem temos desenvolvido múltiplos projetos onde se destaca por exemplo a CMTV. O Record Challenge Park powered by MEO vem consolidar esta longa relação. Paralelamente, a presença da MEO enquanto naming sponsor desta iniciativa vem consolidar a sua presença e posicionamento no desporto, através de valores que estão na sua essência, como o dinamismo, a inovação, a juventude, a irreverência, a partilha e a modernidade, e que são partilhados com o Grupo Cofina.

+ Consegue encontrar alguns pontos em comum entre o Record Challenge Park e a oferta de serviços MEO?

LG – Diria que tanto a MEO, como o Record Challenge Park procuram entregar momentos de entretenimento diferenciadores. Com esta aposta, queremos, essencialmente, que as iniciativas em que a MEO se envolve, sejam eventos de referência, marcantes para quem os visita, tal como está na génese e no ADN da atuação e filosofia da marca.

+ A MEO já ajudou a potenciar o Record Challenge Park e este ano vai continuar a fazê-lo. Vai trazer algumas novidades?

LG – Na edição de 2021, a MEO surpreendeu os participantes ao convidá-los a redescobrir os cinco sentidos, de forma original, promovendo os valores da proximidade e da natureza humana da marca. Este ano não será diferente, a dimensão e valor da marca MEO, traduzidos na confiança que tem entre as famílias portuguesas, que usam diariamente os seus serviços, vão também certamente amplificar a notoriedade do evento. Por outro lado, a MEO irá ainda assegurar a cobertura de rede no espaço do evento, bem como apoiar na sua divulgação e comunicação.

+ A MEO tem uma ligação muito forte ao desporto. Como é que entende que isso pode ajudar a marca na sua relação com a sociedade e como é que retribui?

LG – A ligação da MEO ao desporto já tem uma história de longos anos, que tem vindo a crescer e a adaptar-se ao longo do tempo através do apoio a várias modalidades, atletas, eventos e iniciativas. A aposta no desporto faz parte de uma estratégia global de comunicação e conteúdos da marca, cujo objetivo é assegurar o compromisso com as modalidades, potenciar o seu crescimento, seja através de parcerias ou apoio às competições mais estruturantes, aos atletas, dos quais destacamos os nossos embaixadores, que têm carregado a bandeira de Portugal além-fronteiras, ou ao desenvolvimento das modalidades de uma forma geral.

R - Qual o impacto de ter nomes como Jéssica Silva, Miguel Oliveira ou João Sousa como caras da marca?

LG – Os nossos embaixadores representam os nossos valores, símbolos nacionais e parte de uma elite com várias conquistas no curriculum. Chegando onde poucos chegaram, são para nós, e para milhares de portugueses, uma fonte de inspiração pela forma como contribuem para a elevação do nosso País. Representam também o nosso apoio às modalidades.

+ Olhando para a oferta deste festival de desporto, que modalidade gostaria de experimentar no Record Challenge Park?

LG – Salto em comprimento, para tentar sempre mais longe, e skate, no nosso skate park MOCHE.