Record Challenge Park by MEO: não falte hoje à festa do desporto grátis para todos!

Chegou o dia! As portas do Parque de Jogos 1º de Maio abrem às 10 horas em ponto e, a partir daí, começa o Record Challenge Park by MEO. Estamos prontos para o receber e tem à sua espera um dia em cheio, recheado de boa disposição, atividade física, fair play, competição e, acima de tudo, muito divertimento. E não se esqueça, a entrada é gratuita!

Do futebol à esgrima, passando pelo basquetebol e o tiro ao alvo, no total, são 41 atividades que temos preparadas, sendo que 15 são competições, nas quais há um total de 9.850 euros em prémios para distribuir.

Tenha sempre o seu Record Challenge Park QR Code à mão, seja no telemóvel ou impresso, porque é imprescindível para participar e acompanhar o seu desempenho nas atividades.

Não se esqueça que, a partir do momento em que entrar no recinto, será um autêntico atleta numa espécie de Jogos Olímpicos em que a regra número um é divertir-se. Traga família e amigos. Esperamos por si!



COMISSÃO DE HONRA



António Costa: «Momento de descoberta»

Primeiro Ministro



"É com muito gosto que me associo à edição de 2023 do MEO Record Challenge Park. Evento que visa estimular o interesse pela atividade desportiva, e que dá a conhecer diferentes modalidades, num momento de descoberta. Saúdo os organizadores do evento, e desejo a todos os participantes um excelente dia."



José Manuel Constantino: «Laços que ficam para a vida»

Presidente do Comité Olímpico de Portugal



"É com satisfação que o Comité Olímpico de Portugal se associa ao MEO Record Challenge Park, que enquadra os valores olímpicos da excelência, do respeito e amizade. Evento que incentiva a superação, promove a admiração pelo esforço do outro, e desenvolve laços que ficam para a vida."





Presidente da Fundação INATEL"Uma enorme satisfação integrar a comissão de honra doe associar a Fundação INATEL com o Parque de Jogos 1º de Maio à festa do desporto. Saúdo todos os que nos honram com a sua visita e, igualmente o Grupo Cofina por uma iniciativa inspiradora repleta de inúmeras experiências."Presidente do Conselho de Administração da Cofina"A festa dos desportos está de volta com mais um. São 7 as edições que esta celebração já leva e que tem vindo a cativar cada vez mais participantes entre atletas amadores, pequenos e grandes e famílias numa celebração do desporto. Realização de referência com um forte apelo ao fair play."Presidente do IPDJ"É com satisfação que, mais uma vez, aceito o convite para integrar a comissão de honra da 7ª edição do. Mas mais importante é associar o Instituto Português do Desporto e Juventude a um evento que promove a prática de atividade física para todos os segmentos da população."