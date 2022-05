Miguel Guerra: «Importante ter cidadãos ativos»

Pelo segundo ano consecutivo, a Meo foi o patrocinador principal do Record Challenge Park e o desenrolar do evento voltou a corresponder às melhores expectativas. “Começámos esta iniciativa com o Record, foi um sucesso e não hesitámos em entrar novamente nesta edição para podermos estar aqui junto das famílias. Estas são iniciativas extremamente importantes, pois aproximam as modalidades das pessoas, que também estão mais à vontade após o levantamento das restrições”, assumiu Miguel Guerra, diretor de patrocínios e eventos da operadora. “A prática desportiva, sobretudo a não competitiva, é sempre mais prazerosa quando é feita em família”, acrescentou, considerando que é cada vez mais fundamental dar apoios às modalidades e aos atletas em Portugal e deixando ainda uma espécie de previsão: “Quem sabe não sairão daqui os futuros campeões do nosso país...”

O responsável saudou, também, a presença de pessoas de diferentes escalões etários. “A atividade física e o estilo de vida saudável são muito importantes. E manter todos os cidadãos ativos, seja qual for a idade que tenham, também. Essse é o espírito e um dos objetivos do Record Challenge Park.”