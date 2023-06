Novas modalidades em destaque: estreia com ritmo

O Record Challenge Park by MEO permitiu que o público presente escolhesse entre um vasto leque de opções, com um total de 41 modalidades a figurarem no menu da 7ª edição. Entre as quais, algumas delas estreantes, neste caso o par composto pelo street volley, bem como o breakdance. Uma modalidade olímpica a partir de Paris’2024 e a realizar o seu batismo nas lides do Record Challenge Park by MEO, o breakdance figurou como uma opção distinta das restantes, motivo também pelo qual o nosso jornal foi conhecer melhor a modalidade.

"Muitas vezes acaba por suceder essa dúvida: se é uma arte, um desporto, uma dança e como se joga. Tem sido super bom. Temos tido muita afluência, desde crianças até adultos. Esta iniciativa é super interessante e assim vais alcançar pessoas que não atingirias. Temos de modernizar o breakdance e levá-lo a novos públicos", apontou Júlio Lisboa, responsável pelo departamento de Breaking da Federação Portuguesa de Dança Desportiva, o qual apresentou a modalidade a vários miúdos e graúdos no Inatel, além de traçar o ponto de evolução. "Tem peso nas novas gerações e, em termos de redes sociais, percebemos que os vídeos mais virais contêm danças. É provavelmente a dança mais espetacular de todas. Há muitos ajustes a serem feitos e tem havido uma adaptação. Estamos nessa fase de adaptação e, com eventos como estes, atraímos novos olhares e existe um maior interesse em haver novos federados", vincou.

De resto, além das novidades no lote de 41 modalidades, existiram regressos nesta 7ª edição, com lacrosse, bubble football e baptismo de mergulho a juntarem-se novamente às opções dos jovens praticantes.



Teqball continua em crescimento



Nos últimos anos uma das modalidades com maior crescimento em solo nacional tem sido o teqball e tal ficou também evidenciado na 7ª edição do Record Challenge Park by MEO. Isto porque, ao longo dia de ontem, muitas foram as pessoas que passaram pelo local destinado ao teqball, algo natural, defende Nuno Barata, ‘vice’ da Federação Teqball Portugal. "O teqball está em Portugal há 5 anos, é uma modalidade recente, e todas as oportunidades de podermos divulgar a nossa modalidade e levá-la ao público em geral são extremamente importantes. Este tipo de evento, que é extraordinário e multidesportivo, acaba por ser positivo. Não podíamos deixar de estar aqui. Vamos ter aqui quase 100 pessoas a participar, estamos a fazer um torneio e veremos se encontramos novos talentos", vincou.