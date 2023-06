O dia de uma família enorme

Depois das 12 mil pessoas registadas no ano passado, o Record Challenge Park powered by MEO estabeleceu ontem um novo máximo de adesão com... mais de 15 mil participantes!

Está surpreendido? Caso tenha passado pelo Parque de Jogos 1º de Maio, em Lisboa, ou seguiu aquilo que fomos publicando nas várias plataformas de Record, é difícil ficar, tal a moldura humana e o ambiente de festa que tomaram conta do recinto mal as portas abriram. Nessa altura, de resto, centenas de atletas - uns mais profissionais ou amadores do que outros - equipados a rigor já aguardavam com grande expectativa e entusiasmo.

No final deste mês, São Pedro vai ser protagonista dos arraiais populares de norte a sul do país e, talvez por isso, decidiu dar uma ajudinha com temperaturas de verão a convidarem miúdos e graúdos à prática de atividade física ao ar livre.

Nos últimos meses, à medida que desvendámos algumas das surpresas que tínhamos preparado para si e experiências que iríamos proporcionar-lhe, deixámos a promessa que a 7ª edição desta que é uma verdadeira festa do desporto seria uma espécie de Jogos Olímpicos. E foi isso isso mesmo que aconteceu.

Com 41 atividades disponíveis, a grande maioria modalidades desportivas, os ‘bravos’ que alinharam em mais uma jornada que fica na história andaram numa verdadeira roda viva, num ambiente de verdadeira competição e sempre com fair-play. Do futebol ao padel, passando pelo golfe, o boxe, os desportos tradicionais ou os mais radicais, ninguém parou! E ainda lhe revelamos mais: as duas novidades, breaking (dança) e voleibol, foram das mais requisitadas. Ao contrário do ano passado, não houve concerto de encerramento, mas o som e a boa disposição foram constantes com vários grupos musicais e de animação a entreterem os participantes.

Nos momentos em que a sede ou a fome apertaram, o ‘food court’ foi uma ótima escolha, mas houve muitos que preferiram ir prevenidos com a tradicional marmita e aproveitaram para alimentar-se, repousar ou simplesmente conversar numa das sombras que o recinto oferece. Até porque, no Record Challenge Park by MEO, não há (nem pode haver) qualquer vergonha. Contamos consigo em 2024!