Parceria de sucesso e com futuro

Costuma-se dizer que em equipa que ganha não se mexe e foi mesmo essa a fórmula utilizada para um evento que juntou várias famílias no INATEL, ao longo do dia de ontem, resultando num sucesso com um grande convívio e a possibilidade de todos praticarem várias modalidades. A verdade é que o Record Challenge Park by MEO acabou por ser possível também graças ao trabalho realizado durante várias semanas nos bastidores e o produto final está mesmo aí à vista de todos.

Para tal, muito contribuiu igualmente a parceria entre Record e MEO, uma união selada pelo terceiro ano consecutivo e que, na perspetiva de Bernardo Ribeiro, diretor de Record, permitiu dar origem a um evento direcionado para toda a gente numa família que deseje desfrutar do desporto. "Este ano há uma série de desportos novos. E a diferença é todos os anos ver sorrisos diferentes na face das crianças. O Record Challenge Park é um evento – mais até do que dos 7 aos 77 anos, como se costuma dizer –, isso sim mesmo algo para miúdos e graúdos. Um evento para famílias, para passar o dia, no meio da cidade, mas também com a natureza", assinalou Bernardo Ribeiro, o qual cresceu de perto com o Parque de Jogos 1º de Maio como ponto de referência para brincadeiras e muita prática desportiva nos tempos da juventude, algo que tenta agora replicar também para as novas gerações.

Ao seu lado, o diretor de Record conta com a ajuda e apoio, entre outros parceiros, da MEO, entidade que esteve representada ontem no Inatel através de Miguel Guerra. Ora, o Head of Sponsorship & Events na Altice Portugal recordou a importância do desporto na vida de miúdos e graúdos, sem esquecer os valores que apresentam. "O desporto para nós, em termos estratégicos e no que diz respeito aos patrocínios, é um dos eixos que trabalhamos ao longo do ano. Não só com este evento, mas também com ligações à FPF, todas as seleções nacionais, surf, e também na estratégia que temos com os embaixadores. Estarmos neste evento é importante também porque é um sinal de apoio e vontade de apoiar também outras modalidades que não o futebol, que é a principal modalidade em Portugal", assumiu, apontando o crescimento do número de opções no próprio evento: "Ter um evento com estas modalidades todas também é uma forma de apoiar as pequenas modalidades e trazê-las para próximo do público. É para isso que nós trabalhamos e é por esse objetivo que estamos com a Cofina. Estamos muito contentes por estar aqui hoje."

Corte da fita levou à alegria

O evento no Inatel começou bem cedo, com Bernardo Ribeiro (Diretor de Record), Miguel Guerra (MEO) e José Amaral Lopes (presidente da Junta de Freguesia de Alvalade) a cortarem a fita que abriu o véu para a edição de 2023 do Record Challenge Park by MEO.

Isto com muita gente presente, o que levou à felicidade de Bernardo Ribeiro. "Esse é o nosso prazer: trabalhar para os leitores do Record e pessoas que nos visitam. Este evento é inteiramente grátis… E cada pai, cada mãe, cada criança que me vem dar um aperto de mão e diz ‘obrigado pelo dia’… este é o dia mais quente no meu coração enquanto diretor do Record. A nossa vida é preocuparmo-nos com a venda do jornal, quantas pessoas vão ao site, a gestão de uma empresa de comunicação social não é fácil, mas este dia faz tudo valer a pena", acabou por sublinhar.



Diversão constante graças à música e a muitos truques



Ao contrário da edição de 2022, este ano o Record Challenege Park by MEO não contou com um momento especial a encerrar as festividades, neste caso um concerto, à imagem do que sucedera anteriormente devido a um espetáculo do artista Fernando Daniel, mas não faltou folia no Parque de Jogos 1º Maio. Isto porque bem cedo, ainda antes do relógio bater nas ditas 10h00 que iriam dar ao pontapé inicial no evento, já se encontravam presentes vários artistas que acabariam por dar outro brilho ao acontecimento, desde logo com uma banda, a qual não deixou de tocar durante largos períodos de tempo e fez-se ouvir ao longo de quase todo o Parque de Jogos 1º Maio.



Além disso, não foi apenas a banda presente a animar as várias famílias através das melodias e batidas de músicas que iam tocando, de forma e entreter os convidados. É que, espalhados pelo espaço disponível, também vários figurantes, e até palhaços, foram animando as crianças em bom número.