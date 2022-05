Pedro Roque: «Tenho de dar os parabéns»

Sem mãos a medir para tantos elogios. Quem se deslocou ao Parque de Jogos 1.º de Maio leva certamente recordações únicas para casa, daí que as felicitações tenham surgido em catadupa. Pedro Roque, diretor-desportivo do Comité Olímpico de Portugal, não escondeu o entusiasmo com o que encontrou nas primeiras horas da manhã.“O Record Challenge Park está efetivamente de parabéns. É uma iniciativa fantástica, em que os miúdos podem experimentar dezenas de atividades, várias modalidades desportivas”, começou por dizer, realçando a importância da prática desportiva. “Num período pós-pandémico, é efetivamente uma mensagem de retorno à prática desportiva que naturalmente temos de saudar e que o Comité Olímpico de Portugal não podia deixar de se associar a esta situação. Portugal é o país da Europa com o mais baixo índice de atividade desportiva. E é com iniciativas destas que podemos trazer mais gente, seja de que idade for. Falemos de um desporto individual, coletivo, para crianças, pessoas de terceira idade... isso não importa. O que importa verdadeiramente é que as pessoas pratiquem desporto, isso sim”, salientou. *