Prémios valem a pena

Os pratos principais que temos para servir são o desporto, o bom ambiente e, acima de tudo, a diversão, mas um pouco de competitividade nunca fez mal a ninguém. Por isso, tal como nas duas edições anteriores, temos muitos prémios para os vencedores, de modo a apimentar um pouco algumas atividades. No total, temos 9.100 euros em vales de várias empresas para distribuir, o que vai trazer ao de cima o espírito competitivo de cada um.

Mas, antes de tudo, tem de garantir o seu lugar no Record Challenge Park. Para isso tem de inscrever-se através do site oficial do evento – www.recordchallengepark.pt. É gratuito! Basta colocar os seus dados e receberá um email com um link para aceder à Área Reservada. Aí poderá gerir a sua inscrição, bem como a dos seus familiares. Também poderá escolher os torneios em que quer participar e consultar todas as informações. Também é nessa área que encontrará o seu RCP QR Code, essencial para entrar no recinto e participar nas atividades. No dia do evento apenas terá de levar o telemóvel e não precisa de estar preocupado com a internet, porque haverá wi-fi grátis em todo o recinto. Cómodo, rápido e seguro. Sem papéis e sem filas!

No dia 3 de junho já sabe: é para dar tudo!