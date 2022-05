Simpatia de Jéssica Silva animou os miúdos

Jéssica Silva, de 27 anos, chegou ao Record Challenge Park ao início da tarde, cerca de uma hora antes da sessão de autógrafos. Sorridente, a embaixadora MEO ficou no stand da marca durante alguns minutos e, de seguida, dirigiu-se ao Parque de Jogos 1.º de Maio, INATEL, para conhecer o espaço.

A volta olímpica que deu ao relvado permitiu-lhe ver as dezenas de modalidades praticadas por milhares de participantes, sendo que o futebol era uma delas – concurso de toques e remate mais forte, por exemplo. Só que Jéssica Silva foi em lazer. “Estou de férias do futebol”, atirou, bem-disposta.

“Eu pratico quase tudo. Gosto muito de praticar desporto. Gosto de voleibol, surf. Gosto de andar de skate, jogar basquetebol. Ténis, ténis de mesa... posso praticar tudo. Menos futebol porque realmente estou de férias”, acrescentou Jéssica Silva à reportagem de Record. A avançada, campeã nacional pelo Benfica esta época, acabou por não experimentar as competições porque chegara a hora de interagir com os fãs. E foram dezenas, maioritariamente jovens, que quiseram uma fotografia e um autógrafo de Jéssica Silva, sempre acompanhados de um sorriso e simpatia. Felicidade genuína, como fez questão de reforçar. “Para ser sincera, estou muito contente por estar aqui. É giro ver a aliança entre amigos, famílias... o convívio é tão importante nos dias que correm”, defendeu. Tanto é que a jogadora levou familiares para o evento!Bruno Belo e Diogo Ribeiro são ‘freestylers’ e capazes de quase tudo com uma bola de futebol. Os truques que conseguem fazer chamaram a atenção de muitos participantes do Record Challenge Park. "Sou professor de Educação Física e é incrível ver esta dinâmica, porque faço questão de combater o sedentarismo", atirou Bruno. "Estar a ser alvo de atenção destas pessoas enquanto fazemos as manobras é sinal de respeito", acrescentou Diogo.O Parque de Jogos 1.º de Maio foi invadido por uma mancha de felicidade, com inúmeras famílias a testaram os limites nas mais de 30 atividades. Miúdos e graúdos deram vida a um dia perfeito, mas entre a pequena multidão também cintilaram algumas estrelas. Madjer, ex-internacional português de futebol de praia, não faltou à chamada e ‘aplaudiu’ a iniciativa. "Família, desporto, saúde e bem-estar. Estes encontros são fantásticos, só é pena não serem feitos todos os dias, mas parte sempre das pessoas tentarem fazer este tipo de coisas sozinhas, acompanhadas", disse o atual coordenador de futebol de praia da FPF, sublinhando que o desporto não tem bilhete de identidade. "Eu sou um bom exemplo. Pratiquei alta competição até aos 43 anos e continuo a praticar. Enquanto pais, devemos incentivar os nossos filhos." Já o ex-judoca Nuno Delgado, bronze nos Olímpicos de Sydney’2000, partilhou do mesmo sentimento: "Finalmente estamos a conseguir retomar estas atividades com a dinâmica que se pretende. E isto é que é vida. As pessoas virem aqui experimentar desporto, em família, com um tempo fantástico."