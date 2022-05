Um dia que fica na memória: Estádio 1.º de Maio foi palco para cerca de 12 mil pessoas

Do corte da fita, pela fresca, ao descer das cortinas, com os Amor Electro: a sexta edição do Record Challenge Park foi épica! Foram perto de 11. 952 os miúdos e graúdos, com muita genica à mistura, que fizeram um dia para guardar na gaveta das boas recordações. Com um recorde absoluto de participantes - quase o dobro face à última edição, que contou 6.495 rostos -, o Estádio 1º de Maio, em Lisboa, voltou a encher-se de cor e de modalidades para todos os gostos.

O recinto virou um verdadeiro paraíso para os amantes de desporto. E dizer-lhe que foram mais de 30 as atividades praticadas ajudará a contextualizar. O boxe, por exemplo, foi uma das modalidades estreantes mas nem por isso passou despercebido, levando milhares de pessoas a calçar as luvas. Também a zona das habilidades futebolísticas foi testemunha de verdadeiros talentos - acredita se lhe contarmos que houve quem desse mais de 1000 toques com uma bola de futebol? Já os mais radicais, não deixaram de fazer slide, nem que para isso tivessem de enfrentar uma desafiadora fila de espera, não fosse a adesão enorme. Nas traseiras do campo, e à sombra das árvores, o ténis e o golfe prolongaram a oferta. Mas também no pavilhão houve oportunidade para experimentar esgrima ou ténis de mesa.

Sérgio Krithinas, diretor adjunto de Record, revelou sentir “um orgulho enorme” pelo sucesso de mais uma edição do Record Challenge Park e partilhou mesmo o seu testemunho depois de experimentar umas quantas modalidades. “Sinto um orgulho enorme. É o dia de devolvermos o que os nossos leitores nos dão todos os dias. É uma festa incrível. Experimentei muita coisa e a minha filha está a vibrar com o evento. É um dia que todos merecem viver”, destacou.



Amor Electro animaram a malta



A diversidade do Record Challenge Park marca muito do sucesso desta iniciativa. E se dúvidas houvessem... ontem ficaram dissipadas. Assistiu-se a um ‘casamento’ perfeito entre o convívio e o desporto, mas já se sabe que a boa música também nunca pode ficar fora. E essa ficou a cargo dos Amor Electro, que animaram a malta no final de um dia bem passado. "Foi um evento para todas as idades. Havia coisas para toda a gente. E incluir a música é sempre bom. Os gregos diziam que a música e o desporto era uma combinação ganhadora", disse a vocalista Marisa Liz, que ainda ponderou apelar ao seu lado mais aventureiro: "Deu-me o bichinho para experimentar muitas coisas, mas como vim de uma viagem... dormi muito pouco. Se tivesse com a energia andava em tudo. Talvez experimente o slide". *