Primeiros finalistas no Record Padel Challenge

Foi animada a primeira jornada do, que decorreu, ontem, no Rackets Pro, no Estádio Universitário de Lisboa.Num dia de algum frio, mas de muito sol, as 45 duplas em ação evoluíram nos diversos campos, sendo que dez delas apuraram-se para a grande final, que vai ter lugar no dia 20 deste mês, no Rockets Pro, no Saldanha, de novo na capital portuguesa. Mas antes, no próximo sábado, realiza-se a segunda etapa de apuramento, esta na Quinta do Fojo, em Vila Nova de Gaia, de onde sairão mais dez equipas, cinco por cada escalão.Ontem, no Universitário de Lisboa garantiram presença para a final as seguintes duplas em M3 (nível mais avançado): Los Manetas, Família Tavares, Ribeiro/Almeida, Clube VII e Aves Raras. Já em M4 (nível iniciação) garantiram o apuramento as seguintes equipas: Bandeja de Cerveja, L.A., Estoril, Ferrão/Antunes e Polarize.Mas nohá muitas outras atividades de lazer para passar o tempo. E se a estômago começar a dar horas, não se preocupe. Há churrasco.