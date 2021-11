Record Padel Challenge Sponsored by Intimissimi Uomo: agora é em Gaia

Depois do entusiasmo que foi a primeira jornada do, que decorreu no Rackets Pro, no Estádio Universitário de Lisboa, os amantes da modalidade da Área Metropolitana do Porto têm hoje a oportunidade de também mostrarem o que valem.A segunda jornada deste evento tem lugar marcado para a Quinta do Fojo, em Vila Nova de Gaia, com início dos jogos às 10h00, prolongando-se pela tarde.Desta segunda jornada vão sair mais algumas duplas que vão disputar a final, agendada para o dia 20, no Rackets Pro no Saldanha, em Lisboa. E os prémios para os vencedores são aliciantes, como um voucher de estadia de uma semana, para duas pessoas, num dos hotéis Vila Galé (para cada um dos elementos da equipa). Todos os participantes, de resto, recebem desde logo um kit com a camisola do torneio, uma garrafa de água reutilizável, um overgrip, uma t-shirt e uns boxers Intimissimi Uomo e ainda uma assinatura digital do Record durante 3 meses.Além da competição propriamente dita, há outras atividades de lazer que despertam igualmente a atenção de quem se deslocar à Quinta do Fojo.