Record Padel Challenge Sponsored by Intimissimi Uomo: Chegou o dia mais aguardado

Chegou finalmente o dia em que as duplas que atingiram a final vão lutar pela vitória no Record Padel Challenge Sponsored by Intimissimi Uomo. As equipas a apurarem-se em duas eliminatórias, no Rackets Pro do Estádio Universitário de Lisboa, e na Quinta do Fojo, em Gaia.

O evento chega hoje ao fim, com a finalíssima a ter lugar no Racket Pro Sandanha, em Lisboa.

Em jogo estão as vitórias em duas categorias: M3 (mais avançado) e M4 (iniciação). E quem vencer ganha, entre outros prémios, um voucher de estadia de uma semana, para duas pessoas, num dos hotéis Vila Galé (para cada um dos elementos da equipa), uma assinatura digital do Record e Jornal de Negócios durante um ano, para cada um dos vencedores, e ainda um voucher de 300 euros (M3) e 150 (M4) para descontar em loja – Intimissimi Uomo, para cada um dos elementos da equipa.

Poderá assistir às finais de M4 e M3 em direto no nosso site, com a emissão a iniciar-se a partir das 17h30.