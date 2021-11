Record Padel Challenge Sponsored by Intimissimi Uomo: dupla "Zaidu & Manafá" faz furor

Zaidu e Manafá são dois nomes que, habitual e naturalmente, são conotados com o futebol, mas foi mesmo noque uma dupla com o nome de ambos fez furor na manhã deste sábado, em Vila Nova de Gaia.Raúl Tavares e Pedro Pinho, participantes no torneio M3, o mais avançado dos dois, deram espetáculo, vencendo todos os três encontros que realizaram, por 12-2, 13-0 e 11-3. No final, num ambiente de boa disposição e em declarações à reportagem do nosso jornal, explicaram de onde surgiu a ideia do nome escolhido para o evento."Zaidu e Manafá? Escolhemos porque somos rápidos como eles. A nossa principal característica é sermos rápidos, assim como eles. Nem é tanto pela força, é mais pela entrega", disse Raúl Tavares.Apesar do nome escolhido para o torneio, os dois não esconderam a satisfação por agora verem o FC Porto com outras soluções para as laterais. "Sim, estamos contentes com as novas soluções. São melhores do que as soluções que tínhamos anteriormente", apontou Pedro Pinho, referindo-se a João Mário e Wendell.Assumidamente portistas, Raúl e Pedro aproveitaram também a ocasião para falar sobre a temporada que os dragões têm protagonizado. E as opiniões não podiam ser mais positivas. "Boa Liga dos Campeões, no campeonato estamos em primeiro. A Allianz Cup nunca interessou, por isso espetacular", sublinhou Raúl, recebendo a concordância de Pedro.Já sobre o, os dois deixaram elogios. "Este torneio tem pernas para andar e ter muito mais gente no futuro", disse Pedro Pinho. "Em termos sociais, foi o torneio social melhor organizado em que já estive", acrescentou Raúl.