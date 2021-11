Record Padel Challenge Sponsored by Intimissimi Uomo: uma dupla em honra a Bas Dost e Marega

Bas Dost e Marega? Juntos no padel? Sim, é possível. E os grandes responsáveis por essa junção são João Vasco Pereira e Diogo Miranda, amigos que se inscreveram no Record Padel Challenge Sponsored by Intimissimi Uomo como a dupla "Bas Marega", em honra aos antigos avançados de Sporting e FC Porto.Integrados no quadro de M3, o mais avançado dos dois níveis contemplados no torneio, João e Diogo fecharam o grupo na segunda posição. No final, em declarações à reportagem do nosso jornal, explicaram a origem do nome."Inscrevemo-nos à pressão. Ele [João] é do FC Porto, daí o Marega. Eu [Diogo] sou do Sporting, daí o Bas, de Bas Dost. É um mix", explicou Diogo, contando ainda a razão pela qual escolheu o holandês para integrar a sua metade do nome."O favorito? Na altura parecia. Parecia muito bom", disse, entre risos. O mesmo não disse João Pereira sobre Marega. "Não, não é o meu favorito. Escolhi o Marega porque tem mais piada", apontou.Parceiros no court, João e Diogo são rivais no que ao futebol diz respeito. Até ver, Sporting e FC Porto seguem na liderança da Liga Bwin em igualdade pontual. Os dois amigos acreditam que "vai ser até ao fim", mas diferem no desejo de campeão."Isto de ser adepto do Sporting há muito anos... O ano passado pode ter sido uma exceção, vamos ver", apontou Diogo.Já João acredita que o FC Porto tem mais qualidade, mas também não é taxativo. "O FC Porto tem uma equipa mais experiente. O Sporting tem muita experiência na defesa, tem um central que marca golos decisivos, mas em termos de qualidade de jogo o FC Porto está melhor. Acredito que vai dar para o FC Porto", disse João.Relativamente ao torneio, Diogo revelou-se agradado com a participação e, depois de apurado, já apontou baterias à finalíssima."Está fixe, nunca tinha entrado num mais a sério. Foram poucos jogos, mas agora vamos a Lisboa", concluiu.