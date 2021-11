Record Padel Challenge Sponsored By Intimissimi Uomo: venha daí a finalíssima

Já são conhecidos os últimos finalistas do Record Padel Challenge Sponsored By Intimissimi Uomo. A segunda meia-final, realizada no Top Padel da Quinta do Fojo, em Vila Nova de Gaia, ao longo do dia de ontem, serviu para apurar mais nove duplas para a grande final que se vai realizar no próximo sábado, dia 20, no Rackets Pro do Saldanha.

Quatro destas equipas chegam pela via do M3, nível mais avançado do torneio. “Zaidu & Manafá”, dupla de amigos portistas que escolheu este nome por serem “rápidos”, apurou-se na primeira posição, Bas Marega, em honra a Bas Dost e Marega, passou no segundo posto, ficando M & F e M & N - Marques e Nuno, S.A., com o terceiro e quarto lugares, respetivamente. A estes pares juntam-se os apurados na primeira meia-final, realizada em Lisboa: Los Manetas, Família Tavares, Ribeiro/Almeida, Clube VII e Aves Raras. A dupla Portimonense foi repescada e será a décima em prova.

No nível M4 apuraram-se Pereira & Silva, GM 5.0, Bulldidas, Álvaro Pinto & Nuno Varejão e Panteras. Estas duplas terão a companhia de Bandeja de Cerveja, L.A., Estoril, Ferrão/Antunes e Polarize.

A finalíssima promete ser bem disputada e, a julgar pelo que se viu nas duas meias-finais, muito animada. Ora, para lá do padel, que será o prato principal, haverá lugar a convívio e a várias atividades de lazer. A diversão é garantida, resta agora saber quem sairá do próximo dia 20 com mais razões para sorrir.