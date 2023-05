Com exceção da derrota pesada em Braga e o duplo desaire com FC Porto e Chaves, o Benfica evidenciou domínio ao longo de toda a temporada, ainda que com uma quebra na parte final. Forte no ataque, forte a defender (como mostram os golos marcados e sofridos) e com vários jogadores em foco, a comporem a espinha-dorsal da equipa. Desde Otamendi e Grimaldo lá atrás, passando por João Mário no meio-campo e Rafa e Gonçalo Ramos no ataque.