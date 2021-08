Está quase

É já hoje que sabemos se Santa Clara e Paços de Ferreira passam à próxima fase da Conference League (e também há as eliminatórias da Liga Europa). Ambas as equipas tiveram uma excelente prestação na primeira mão da eliminatória e é expectável que o Paços tenha uma noite mais tranquila. O Santa Clara poderia também ambicionar essa noite tranquila, não fosse um surto de Covid ter afetado 10 elementos da estrutura (9 jogadores e um elemento do staff. Tudo mais complicado para os açorianos, portanto, mas nada que torne a missão impossível pois como demonstrou na primeira mão, o Santa Clara é perfeitamente capaz de passar à próxima fase. O facto de não ter tido uma entrada famosa na primeira liga (perdeu 3-0 com o Tondela) poderá também dar aqui uma força extra para tentar dar a volta à situação.





Já estão a imaginar para onde isto vai, não é? Hoje há jogo da casa no Olimpija Ljubljana – Santa Clara.