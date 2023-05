História também conta

As meias-finais da terceira competição da hierarquia da UEFA arrancam hoje, sem a participação de portugueses mas com três emblemas com presenças em finais europeias.

A Fiorentina é a mais experiente - com uma final ganha (Taça das Taças, em 1961) e três perdidas (Taça dos Campeões Europeus, 1957; Taça das Taças, 1962; e Taça UEFA, 1990) - e mede forças com o Basileia... a única equipa do lote que nunca chegou ao jogo decisivo, tendo como melhor prestação as ‘meias’ da Liga Europa, em 2012/13. Em Londres, o West Ham, vencedor da Taças das Taças em 1965 e finalista da mesma prova em 1976, recebe o AZ Alkmaar, que perdeu a final da Taça UEFA de 1980/81, curiosamente, para um oponente inglês, o Ipswich Town.