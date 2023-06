Quebrar os maus hábitos para suceder a Mourinho

Só um pode suceder à Roma de José Mourinho e Rui Patrício! Fiorentina e West Ham disputam esta noite (20 horas) a final da segunda edição da Liga Conferência. Mais habituados a perder do que a levantar troféus, ‘viola’ e ‘hammers’ têm uma chance de ouro para pôr ponto final a várias décadas jejum de títulos europeus e salvar uma época desapontante.

A turma de Florença sentiu há duas semanas a amargura de perder uma final, na Taça de Itália, diante do Inter (1-2). Terminada a Serie A no 8º lugar, viram-se para a Europa em busca de glória. A última além-fronteiras remonta a 1990, quando perderam a Taça UEFA para a Juventus, e a última - e única conquista aconteceu em 1961, na Taça das Taças, diante dos escoceses do Rangers. Aliado à hipótese de jogar a fase de grupos da Liga Europa na próxima época, há motivos mais do que suficientes para o entusiasmo do treinador Vincenzo Italiano: "Quando entrei no estádio pela primeira vez, pensei no caminho que percorremos para chegar cá. Foram 14 jogos, um percurso incrível, mas muito difícil. Lamento pela Roma [derrotada na Liga Europa], mas agora temos a nossa chance."

História semelhante para o West Ham (14º na Premier League), afastado de qualquer final desde a Taça de Inglaterra de 2006, e também com uma única Taça das Taças para mostrar no museu, ganha em 1965 às custas do 1860 Munique. Para o treinador David Moyes, a honra de estar em Praga não é menor: "É muito bom fazer parte de uma final europeia. É um dos momentos mais importantes na carreira de um treinador. Vai ser muito difícil, a Fiorentina tem feito um bom percurso e é sempre difícil defrontar equipas italianas."