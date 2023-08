Aston Villa já esfrega as mãos

Depois de 13 anos em jejum, o Aston Villa era certamente um dos clubes mais interessados no sorteio de ontem da Liga Conferência. Este muito aplaudido regresso à ação europeia por parte dos ingleses começa com um duelo frente ao vencedor da eliminatória entre Hibernian e Luzern. E tendo pela frente a possibilidade de defrontar uma equipa escocesa ou suíça, os adeptos nem pestanejam. "Que venham os escoceses. É sempre um gosto vencer uma equipa de um país próximo", brincaram os seguidores do Villa nas redes sociais.

Também o 'nosso' Paulo Fonseca, treinador dos franceses do Lille, ficou a saber que terá pela frente na competição o vencedor do duelo entre B36 Torshavn, das Ilhas Faroé, e os croatas do Rijeka, mais habituados a estas andanças europeias.

Só falta mesmo dizer-lhe que a Fiorentina, equipa vencida na final do ano passado, depois do desaire frente aos ingleses do West Ham do treinador David Moyes, terá pela frente os austríacos do Rapid Viena ou os húngaros do Debrecen.