Adeptos do Maccabi Haifa alvo de insultos antisemitas durante o jogo com o Union Berlin

Os adeptos do Maccabi Haifa foram alvo de insultos antisemitas durante o encontro desta quinta-feira entre o clube isrealita e o Union Berlin, a contar para a 2.ª jornada da Conference League. As autoridades alemãs confirmaram os incidentes na partida, que decorreu no Estádio Olímpico de Berlim ao invés do anfiteatro do emblema da capital alemã o qual não cumpre os requisitos impostos pela UEFA.





Wir sind gerade beim Spiel der #UECL zwischen @fcunion und @mhfootballclub. Im gemischten Block wurden wir von Union-Fans bedroht, mit Bier beworfen und u.a. als "scheiß Juden" beleidigt. #FCUMAC #Antisemitismus — JuFo DIG Berlin (@JuFoDIGBerlin) September 30, 2021

"Na bancada, fomos ameaçados por adeptos do Union, que nos atiraram com cerveja e nos insultaram, chamando 'judeus de m...'", denunciou o Fórum dos jovens da Sociedade germano-israelita de Berlim-Potsdam no Twitter, pouco depois do encontro que terminou com a vitória dos germânicos por 3-0.De acordo com o Forúm, para além dos insultos, houve ainda uma tentativa de atear fogo a uma bandeira de Israel por um pequeno grupo de apoiantes do conjunto alemão.Entretanto o Union Berlin já reagiu aos incidentes, em comunicado, tendo condenado o comportamento dos adeptos e garantido ainda apoio às autoridades para apurar os responsáveis."Este comportamento é vergonhoso e intolerável. Pedimos desculpa aos afetados. Infelizmente, o antisemitismo ainda está presente na nossa sociedade, por isso também está no estádio. No entanto, nunca toleraremos discriminação nas bancadas. É importante permanecer vigilante e trabalhar arduamente contra isso. Apoiamos as investigações das autoridades com todas as fontes de informação de que dispomos ", reiterou o presidente do clube de Berlim, Dirk Zingler.