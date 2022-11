Anderlecht passa ao playoff graças à ajuda de Fábio Silva

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Fábio Silva assistiu e ajudou o Anderlecht a carimbar o acesso à próxima fase da Liga Conferência. O avançado português foi titular e fez o último passe para o golo de Raman na vitória (2-0) no terreno dos dinamarqueses do Silkerborg.

O conjunto belga é um dos possíveis adversários do Sp. Braga no playoff de acesso aos oitavos, tal como Fiorentina, Partizan, Dnipro-1, Gent, Cluj, Basileia e Lech Poznan. Este último surpreendeu e ‘despachou’ o Villarreal (3-0), que poupou alguns dos principais jogadores. Joel Pereira e Pedro Rebocho foram titulares pelo campeão polaco, ao passo que João Amaral e Afonso Sousa não saíram do banco.

De resto, nota para a goleada (4-0) do Hapoel Beer Sheva sobre o Austria Viena. No entanto, não foi suficiente para a turma de Miguel Vítor, Hélder Lopes e André Martins - apenas os dois primeiros jogaram - seguir em frente.