André Amaro não quer relaxamentos: «Com apenas um golo de vantagem, vamos ter de estar mais alerta»

No rescaldo da vitória na Eslovénia, frente ao Celje, para a 2ª pré-eliminatória da Liga Conferência, André Amaro aplaudiu a resposta da equipa, mas não escondeu o desagrado pelos golos sofridos. "A equipa está de parabéns, porque ficou em desvantagem muito cedo e soube reagir e fê-lo novamente após o empate, mas temos de corrigir os golos que sofremos. Não podemos sofrer tantos", disse o central, que "preferia não ter sofrido o terceiro golo do que ter marcado".

Ainda assim, André Amaro considera que nunca haveria margem para relaxar. "Com dois golos de vantagem, iríamos para a 2ª mão com outra margem, mas nunca descontraídos. Com apenas um golo, vamos ter de estar mais alerta", referiu, fazendo a comparação com a época passada: "Estamos muito melhor, temos mais estaleca e conhecemos melhor as ideias do treinador."

André Silva pede casa cheia

Autor de um dos golos no triunfo de anteontem, André Silva deixou o apelo. "Espero que consigamos fazer um bom jogo com o nosso estádio cheio", disse. Os bilhetes para a 2ª mão já estão à venda.