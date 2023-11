Angel Gomes vale empate e David Sualehe decisivo

O Lille de Paulo Fonseca empatou (1-1) em casa do Slovan Bratislava e desperdiçou a oportunidade de garantir uma vantagem tranquila no Grupo A. Angel Gomes (ex-Boavista) adiantou os dogues (52’), mas os anfitriões empataram por Cavric (80’). Tiago Santos foi titular e Ivan Cavaleiro entrou aos 86’. "Não gerimos bem o jogo. É uma deceção", admitiu Paulo Fonseca. Já o Olimpija Ljubljana conseguiu os seus primeiros pontos numa fase de grupos ao vencer (2-0) o Klaksvik, com o português David Sualehe em foco: saiu do banco aos 76’ para desfazer o nulo oito minutos depois. Jorge Silva, Rui Pedro e Diogo Pinto também jogaram.

Josué marca pelo Legia

No Grupo E, o Legia lidera depois de também vencer (2-0) e com um golo português: Josué marcou de penálti (30’). Gil Dias entrou aos 76’ e Yuri Ribeiro ficou no banco. Já o AZ, com Tiago Dantas, perdeu (1-2) com o Aston Villa. O PAOK de Vieirinha mantém a liderança do Grupo G após empatar frente ao Aberdeen (2-2) e garantiu, pelo menos, um lugar no playoff, tal como o E. Frankfurt de Buta (1-0 ao HJK).

Já o Viktoria Plzen é o primeiro clube a apurar-se para os ‘oitavos’, contando com 8 pontos de avanço no Grupo C.